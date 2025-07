Festival Gastronômico vai até 31 de julho em Artur Nogueira Foto: Prefeitura de Artur NogueiraEvento reúne pratos inspirados na culinária mineira, com valores fixos e... Portal Veloz|Do R7 21/07/2025 - 12h19 (Atualizado em 21/07/2025 - 12h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de Artur NogueiraEvento reúne pratos inspirados na culinária mineira, com valores fixos e cardápio disponível online Ainda dá tempo de saborear as delícias do 5º Festival Gastronômico de Artur Nogueira, que segue até o dia 31 de julho. Com o tema “Eita Trem Bão”, a edição deste ano presta uma homenagem especial à tradicional culinária mineira e reúne bares, restaurantes, padarias, lanchonetes, cafeterias e sorveterias da cidade.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre este delicioso festival!

Leia Mais em Portal Veloz:

Desenvolve Santa Bárbara disponibiliza 969 vagas de emprego

Em Santa Bárbara, nova Administração Regional do Jardim Europa inicia atendimentos hoje (21)

Rua Álvaro Muller, em Campinas, terá bloqueio nesta terça (22) a partir das 8h30