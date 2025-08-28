Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Festival Japa Rock chega em Americana com 10 atrações gratuitas

O Festival Japa e Rock está prestes a desembarcar em Americana, na área externa do...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

O Festival Japa e Rock está prestes a desembarcar em Americana, na área externa do Teatro de Arena Elis Regina. Este evento promete ser uma experiência única, unindo a deliciosa culinária oriental, especialmente a japonesa, com a vibrante cultura pop nipônica e o bom e velho rock’n roll.

Não perca a chance de viver essa experiência incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.