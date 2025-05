Festival reúne nomes da música campineira neste domingo (25) na Concha Acústica Neste domingo, 25 de maio, a Concha Acústica de Campinas será palco do Festival Cultura Campineira, celebrando... Portal Veloz|Do R7 23/05/2025 - 08h16 (Atualizado em 23/05/2025 - 08h16 ) twitter

Neste domingo, 25 de maio, a Concha Acústica de Campinas será palco do Festival Cultura Campineira, celebrando a diversidade cultural e o talento da cena musical da cidade. As apresentações, que têm entrada gratuita, começam às 12h com shows ao vivo de artistas e bandas que representam a força criativa de Campinas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de tudo que vai rolar neste evento imperdível!

