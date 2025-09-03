Logo R7.com
FHO anuncia solicitação de mais oito cursos de graduação para o campus de Santa Bárbara

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteForam solicitados oficialmente ao MEC os cursos de Engenharia Mecânica,...

Portal Veloz|Do R7

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteForam solicitados oficialmente ao MEC os cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia da Computação, Engenharia Química, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Química (Bacharelado)

