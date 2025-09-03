FHO anuncia solicitação de mais oito cursos de graduação para o campus de Santa Bárbara
Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteForam solicitados oficialmente ao MEC os cursos de Engenharia Mecânica,...
Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteForam solicitados oficialmente ao MEC os cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia da Computação, Engenharia Química, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Química (Bacharelado)
Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteForam solicitados oficialmente ao MEC os cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia da Computação, Engenharia Química, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Química (Bacharelado)
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre a educação em Santa Bárbara d'Oeste!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre a educação em Santa Bárbara d'Oeste!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: