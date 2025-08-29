Fiat Cronos volta a oferecer motor 1.3 com câmbio manual Marcos Camargo Jr Versão manual Drive tem multimídia, calotas e bancos em tecido mas motor...

Marcos Camargo Jr Versão manual Drive tem multimídia, calotas e bancos em tecido mas motor de 107cv Ao mudar o Cronos em abril deste ano, a Fiat retirou a opção de motor 1.3 associado ao câmbio manual restando apenas a opção automática. Agora, a Fiat volta a oferecer essa opção acompanhada das mudanças que já foram relançadas e o sedã compacto e câmbio manual retornou ao catálogo.

