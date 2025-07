Fila crescente de cirurgias oftalmológicas motivam cobrança de vereador à saúde de Americana Foto: Câmara de AmericanaO vereador Renan de Angelo (Podemos) protocolou um requerimento na secretaria da... Portal Veloz|Do R7 15/07/2025 - 09h38 (Atualizado em 15/07/2025 - 09h38 ) twitter

Foto: Câmara de AmericanaO vereador Renan de Angelo (Podemos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a fila de espera para cirurgias oftalmológicas na rede pública de saúde do município. De acordo com o parlamentar, a iniciativa do requerimento surgiu após tomar conhecimento da demanda reprimida existente, evidenciada por documentos internos da própria secretaria de Saúde. “Nosso objetivo é compreender a real situação dessa fila, que impacta diretamente a qualidade de vida dos pacientes, muitos dos quais esperam por procedimentos importantes, como cirurgias de catarata e pterígio”, afirma Renan.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante questão de saúde.

