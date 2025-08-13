Fila de espera para atendimento psicológico em Limeira é de quase um ano
Vereadora Lu Bogo explicou ainda que consulta psiquiátrica a fila de espera é de cinco meses, em média. De autoria da vereadora Lu Bogo (PL), o Requerimento N°414/2025, protocolado em 28 de junho, recebeu resposta à parlamentar na última sexta-feira, 8 de agosto. O documento trata do tempo de espera para agendamento com psiquiatras e psicólogos tanto para crianças quanto para adultos em Limeira. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a fila de espera para Psicologia Infantil é de 475 pacientes e a Psiquiatria Infantil 171 pacientes. Ela ainda reforçou que para os adultos, a fila de espera para atendimento com Psicólogo está com 1.770 pacientes, e para Psiquiatra, 1.628.
