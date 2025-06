Fila para cirurgias eletivas em Limeira conta com mais de 3.500 pacientes; tempo médio de espera é de quatro meses As filas para cirurgias eletivas e exames na rede pública municipal de Limeira foram pauta... Portal Veloz|Do R7 27/06/2025 - 09h16 (Atualizado em 27/06/2025 - 09h16 ) twitter

As filas para cirurgias eletivas e exames na rede pública municipal de Limeira foram pauta da reunião da Comissão de Saúde nesta quinta-feira (26). Os vereadores receberam ofício da Prefeitura com informações sobre as medidas adotadas para resolver o problema do tempo de espera, além da quantidade de pacientes aguardando atendimento. Também foi abordada a situação das escalas médicas do hospital Humanitária.

