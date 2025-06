Filha esfaqueia mãe após briga no Regina Bastelli em Limeira No início da madrugada desta terça-feira (3), uma mulher de 25 anos, em surto psicótico,... Portal Veloz|Do R7 03/06/2025 - 11h58 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h58 ) twitter

No início da madrugada desta terça-feira (3), uma mulher de 25 anos, em surto psicótico, esfaqueou a própria mãe, de 46, na Avenida Fausto Esteves dos Santos, no bairro Regina Bastelli, em Limeira (SP). Segundo relatos de vizinhos, a autora das facadas possui transtornos mentais, e os desentendimentos com a mãe são recorrentes. Nesta ocasião, após mais uma briga, a Polícia Militar (PM) foi acionada. Assim que os policiais chegaram ao local, a mãe conseguiu se desvencilhar da filha e fugiu para a rua com a mão no pescoço, já apresentando sangramento. Diante da situação, os PMs iniciaram os primeiros socorros e tentaram compreender o que havia ocorrido, quando a filha correu em direção à mãe com uma faca na mão. Foi dada ordem de parada, que não foi obedecida. Dois disparos de taser foram efetuados para conter a agressora. O delegado plantonista ratificou a prisão, e um boletim de ocorrência foi registrado como tentativa de feminicídio. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Santa Casa de Limeira, onde permanece em estado grave devido a três facadas: uma na clavícula, uma no pescoço e outra na orelha.

