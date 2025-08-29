Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Fim de agosto conta com alerta para temporais em diversas regiões paulistas

A última sexta-feira do mês de agosto chega com mudanças expressivas no tempo em diversas...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

A última sexta-feira do mês de agosto chega com mudanças expressivas no tempo em diversas regiões do estado de São Paulo. Segundo previsões da Climatempo, um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera deve intensificar a instabilidade, provocando pancadas de chuva com risco de temporais, raios, rajadas de vento e até mesmo eventual queda de granizo em várias áreas do território paulista.

Para mais detalhes sobre as previsões e recomendações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.