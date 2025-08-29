Fim de agosto conta com alerta para temporais em diversas regiões paulistas
A última sexta-feira do mês de agosto chega com mudanças expressivas no tempo em diversas...
A última sexta-feira do mês de agosto chega com mudanças expressivas no tempo em diversas regiões do estado de São Paulo. Segundo previsões da Climatempo, um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera deve intensificar a instabilidade, provocando pancadas de chuva com risco de temporais, raios, rajadas de vento e até mesmo eventual queda de granizo em várias áreas do território paulista.
Para mais detalhes sobre as previsões e recomendações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
