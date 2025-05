Fiscais da Vigilância Sanitária de Sumaré realizam coletas de água para análise de qualidade Foto: Prefeitura de SumaréAtendendo ao Programa Estadual de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo... Portal Veloz|Do R7 09/05/2025 - 09h47 (Atualizado em 09/05/2025 - 09h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SumaréAtendendo ao Programa Estadual de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Pró-Água), a Vigilância Sanitária de Sumaré intensifica as ações de monitoramento da água fornecida à população. Toda segunda-feira, os fiscais realizam a coleta de amostras em diversos bairros do município, seguindo as redes de distribuição e os reservatórios das Estações de Tratamento de Água (ETAs>.

Para mais informações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Valor médio do presente de Dia das Mães é de R$ 250, aponta Procon de Sumaré

Dia das Mães: Veja atividades culturais e passeios para curtir em Campinas

Cemitérios municipais de Piracicaba devem receber 30 mil pessoas no Dia das Mães