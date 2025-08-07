Logo R7.com
Fiscalização estadual apura gestão de unidades de saúde em Piracicaba

Ação mira empresa que administra unidades de saúde e conta com apoio da Polícia Militar...

Portal Veloz|Do R7

Ação mira empresa que administra unidades de saúde e conta com apoio da Polícia Militar e do Gaeco. Equipes de fiscalização do Governo do Estado de São Paulo estiveram na manhã desta quinta-feira (7) nas UPAs Vila Cristina e Vila Sônia, em Piracicaba, para apurar a atuação da empresa terceirizada responsável pela administração das unidades.

