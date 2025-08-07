Fiscalização estadual apura gestão de unidades de saúde em Piracicaba Ação mira empresa que administra unidades de saúde e conta com apoio da Polícia Militar... Portal Veloz|Do R7 07/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Ação mira empresa que administra unidades de saúde e conta com apoio da Polícia Militar e do Gaeco. Equipes de fiscalização do Governo do Estado de São Paulo estiveram na manhã desta quinta-feira (7) nas UPAs Vila Cristina e Vila Sônia, em Piracicaba, para apurar a atuação da empresa terceirizada responsável pela administração das unidades.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Portal Veloz:

Blindado da PM não consegue impedir multidão de saquear carga de carne no Complexo da Pedreira

Cassado pelo TRE-SP, vereador de Hortolândia fica inelegível; vice-prefeito é absolvido

Polícia Civil de SP apreende quase 1 tonelada de drogas em imóveis usados por organização criminosa