Flamengo é bicampeão carioca após empate sem gols com Fluminense Gilvan de Souza/Flamengo O Flamengo faturou o bicampeonato seguido do Campeonato Carioca ao empatar em... Portal Veloz|Do R7 17/03/2025 - 07h45 (Atualizado em 17/03/2025 - 07h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo faturou o bicampeonato seguido do Campeonato Carioca ao empatar em 0 a 0 com o Fluminense no Maracanã neste domingo (16). O Rubro-Negro entrou em campo com vantagem da vitória no primeiro jogo de ida por 2 a 1, o que não o impediu de atacar.

Para mais detalhes sobre essa emocionante partida e a conquista do título, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

RS: governo firma milésimo contrato de casas para vítimas de enchentes

Fla x Flu: PM age rápido e dispersa torcedores em conflito

Rio amplia para 18 anos faixa etária para vacinação da dengue