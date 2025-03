Fluminense e Flamengo começam a decidir o título do Carioca Lucas Merçon/Fluminense F. C. Fluminense e Flamengo iniciam nessa quarta-feira (12), a partir das 21h30... Portal Veloz|Do R7 12/03/2025 - 12h47 (Atualizado em 12/03/2025 - 12h47 ) twitter

Fluminense e Flamengo iniciam nessa quarta-feira (12), a partir das 21h30 (horário de Brasília) no estádio do Maracanã, a disputa da final do Campeonato Carioca. Com uma sequência de nove partidas de invencibilidade (seis vitórias e três empates), a equipe das Laranjeiras chega confiante à final.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa grande decisão!

