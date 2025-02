Fluminense goleia Águia por 8 a 0 na estreia da Copa do Brasil © Marcelo Gonçalves/FFC/Direitos Reservados O Fluminense estreou na Copa do Brasil com uma goleada de... Portal Veloz|Do R7 27/02/2025 - 10h07 (Atualizado em 27/02/2025 - 10h07 ) twitter

O Fluminense estreou na Copa do Brasil com uma goleada de 8 a 0 sobre o Águia de Marabá, em partida disputada nesta quarta-feira (26) no Mangueirão, em Belém (Pará). Com este resultado o Tricolor das Laranjeiras garantiu a classificação para a segunda fase da competição.

