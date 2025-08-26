Focado no jogo da volta, elenco do XV de Piracicaba se reapresenta e inicia preparação Foto de capa: Mariana KastenCom o pensamento no jogo da volta pelas oitavas de final... Portal Veloz|Do R7 26/08/2025 - 10h19 (Atualizado em 26/08/2025 - 10h19 ) twitter

Foto de capa: Mariana KastenCom o pensamento no jogo da volta pelas oitavas de final da Copa Paulista Sicredi 2025, o elenco do XV de Piracicaba se reapresentou na tarde segunda-feira, 25. Dessa forma, teve início a preparação visando a partida do próximo sábado, agendada para às 18h00, no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, em Piracicaba, diante do Araçatuba. Na primeira, realizada na tarde do último sábado, no Estádio Municipal Dr. Adhemar de Barros, em Araçatuba, os donos da casa ganharam por 1 a 0.

