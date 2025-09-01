Foragido da Justiça é detido pela ROMU após identificação pelo sistema Smart Suma em Sumaré
Foto: Prefeitura de SumaréDois simulacros de arma de fogo foram apreendidos Um foragido da Justiça, de 38 anos, foi detido pela Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) de Sumaré na noite deste sábado (30), após ser identificado pelo Smart Suma, sistema de monitoramento inteligente implantado pela Prefeitura. O indivíduo estava em um veículo quando foi localizado pelos agentes.
