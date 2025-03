Foragido da Justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia é detido em Sorocaba Foto: GCM de SorocabaA Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba (SP) deteve, na manhã de... Portal Veloz|Do R7 10/03/2025 - 11h11 (Atualizado em 10/03/2025 - 11h11 ) twitter

Foto: GCM de SorocabaA Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba (SP) deteve, na manhã de sábado (8), um homem, de 29 anos, que era procurado pela Justiça. Ele foi abordado e detido no bairro Júlio de Mesquita Filho, Zona Oeste da cidade, após ser encontrado caído em via pública, alcoolizado e com ferimento na cabeça, e foi atendido por uma motolância. A Guarda foi solicitada pela equipe móvel do SAMU, que realizava atendimento na Rua Maria Germani, e constatou que o mesmo era procurado pela Justiça, por falta de pagamento de pensão alimentícia. O acusado foi conduzido ao PA Laranjeiras e, após passar por atendimento médico, foi apresentado no Plantão da Polícia Civil onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

