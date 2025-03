Força-tarefa de segurança em Campinas identificou mais de 740 infrações de trânsito em fevereiro Foto: Prefeitura de CampinasAo longo do mês de fevereiro, as operações integradas que envolvem a... Portal Veloz|Do R7 07/03/2025 - 12h29 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h29 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasAo longo do mês de fevereiro, as operações integradas que envolvem a Emdec, a Guarda Municipal (GM) e a Polícia Militar (PM) foram intensificadas pelo município. Entre os dias 3 e 28 de fevereiro, 21 blitze conjuntas identificaram 747 infrações de trânsito, sendo 524 aplicadas a motocicletas, 223 a automóveis e demais veículos. Foram realizadas 175 remoções ao Pátio Municipal – 46 carros e 129 motocicletas. Dentre as motos, 42 foram removidas por escapamento irregular.

Para mais detalhes sobre as ações e resultados da força-tarefa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

