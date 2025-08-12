Força Tática apreende mais de 3,6 mil pinos de cocaína e prende suspeito no Jardim Novo Horizonte, em Limeira Uma denúncia levou os PMs até a residência A Polícia Militar, por meio da Força... Portal Veloz|Do R7 11/08/2025 - 22h58 (Atualizado em 11/08/2025 - 22h58 ) twitter

Uma denúncia levou os PMs até a residência A Polícia Militar, por meio da Força Tática, apreendeu uma grande quantidade de cocaína e prendeu um homem acusado de tráfico de drogas no bairro Jardim Novo Horizonte, em Limeira (SP). A ação ocorreu após denúncia anônima que indicava uma residência supostamente utilizada para a fabricação e distribuição de entorpecentes.

Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

