Força Tática apreende mais de 3,6 mil pinos de cocaína e prende suspeito no Jardim Novo Horizonte, em Limeira
Uma denúncia levou os PMs até a residência A Polícia Militar, por meio da Força...
Uma denúncia levou os PMs até a residência A Polícia Militar, por meio da Força Tática, apreendeu uma grande quantidade de cocaína e prendeu um homem acusado de tráfico de drogas no bairro Jardim Novo Horizonte, em Limeira (SP). A ação ocorreu após denúncia anônima que indicava uma residência supostamente utilizada para a fabricação e distribuição de entorpecentes.
Uma denúncia levou os PMs até a residência A Polícia Militar, por meio da Força Tática, apreendeu uma grande quantidade de cocaína e prendeu um homem acusado de tráfico de drogas no bairro Jardim Novo Horizonte, em Limeira (SP). A ação ocorreu após denúncia anônima que indicava uma residência supostamente utilizada para a fabricação e distribuição de entorpecentes.
Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: