Franquias da Ponte Preta marcam presença no Campeonato Municipal de Futebol de Base Foto: Ponte PretaAs unidades Amoreiras, Nova Europa, Paineiras e Ruy Rodrigues da Ponte Preta vão... Portal Veloz|Do R7 22/04/2025 - 10h46 (Atualizado em 22/04/2025 - 10h46 )

Foto: Ponte PretaAs unidades Amoreiras, Nova Europa, Paineiras e Ruy Rodrigues da Ponte Preta vão participar do 15º Campeonato Municipal de Futebol de Base de Campinas de 2025. Promovida pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a competição terá início no dia 26 de abril nas praças municipais de esportes e nos campos dos clubes parceiros, com entrada gratuita.

