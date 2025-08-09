Frejat, Leoni e Plebe Rude sobem ao palco em Campinas com 3 shows completos, em uma noite inesquecível Com produção da Oceania Eventos, espetáculo acontece no espaço Expo D. Pedro, dia 19 de... Portal Veloz|Do R7 08/08/2025 - 21h17 (Atualizado em 08/08/2025 - 21h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Com produção da Oceania Eventos, espetáculo acontece no espaço Expo D. Pedro, dia 19 de setembro

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essa noite imperdível!

Leia Mais em Portal Veloz:

Como a Automação de Marketing está transformando o e-commerce e melhorando a experiência de compra

Agente de trânsito é agredido e tem chave de moto furtada durante ocorrência em Piracicaba

Projeto que amplia isenção do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos deve ser sancionado na segunda-feira