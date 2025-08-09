Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Frejat, Leoni e Plebe Rude sobem ao palco em Campinas com 3 shows completos, em uma noite inesquecível

Com produção da Oceania Eventos, espetáculo acontece no espaço Expo D. Pedro, dia 19 de...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Com produção da Oceania Eventos, espetáculo acontece no espaço Expo D. Pedro, dia 19 de setembro

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essa noite imperdível!

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.