Frente fria chega com ventos de 120 km/h em SP; veja a previsão do tempo para a semana Fernando Frazão/Agência Brasil Frio deve permanecer pelo resto da semana, segundo o Inmet Após poucos...

Fernando Frazão/Agência Brasil Frio deve permanecer pelo resto da semana, segundo o Inmet Após poucos dias de sol e calor, o frio voltou a São Paulo. Uma nova frente fria chegou ao Estado, no sábado (23), trazendo ventos de 120 km/h na região da Baixada Santista e quedas bruscas na temperatura na maioria das cidades. Na capital paulista, a temperatura máxima despencou de 31ºC no sábado para 21ºC neste domingo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE).

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e os impactos da frente fria, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz: