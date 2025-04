Frente fria provoca temporais e queda de temperatura no Sudeste A partir da noite de sexta-feira, a chegada de uma massa de ar frio derrubará... Portal Veloz|Do R7 01/04/2025 - 18h26 (Atualizado em 01/04/2025 - 18h26 ) twitter

A partir da noite de sexta-feira, a chegada de uma massa de ar frio derrubará as temperaturas na parte centro-sul do país.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre as mudanças climáticas que estão por vir!

