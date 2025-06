Frio aumenta no Sudeste e capitais podem bater recorde com reforço de ar polar até sábado (14) Com reforço de ar polar que ocorreu nesta quarta-feira, 11 de junho, a temperatura cai... Portal Veloz|Do R7 12/06/2025 - 09h16 (Atualizado em 12/06/2025 - 09h16 ) twitter

Com reforço de ar polar que ocorreu nesta quarta-feira, 11 de junho, a temperatura cai mais nos próximos três dias em grande parte da região Sudeste do Brasil. O ar frio de origem polar permanece próximo da região até o sábado, 14 de junho. Até lá, as temperaturas na madrugada podem baixar dia a dia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as previsões e recordes de frio!

