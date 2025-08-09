Logo R7.com
Frio intenso marca o Dia dos Pais em São Paulo

Parent holding a young child in warm woolly clothing on a winter day facing away...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Neste domingo, 10 de agosto, data em que se comemora o Dia dos Pais, o clima no estado de São Paulo será marcado por uma forte queda de temperatura. Uma intensa frente fria avança pelo país e trará uma nova onda de ar polar, provocando frio constante e sensação térmica baixa em diversas regiões paulistas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre o frio intenso que marca este Dia dos Pais!

