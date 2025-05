Fundo do PIS/Pasep libera R$ 31 milhões nesta segunda (26); veja quem tem direito ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDOO terceiro lote do ressarcimento das cotas do extinto fundo do PIS/Pasep é liberado...

Portal Veloz|Do R7 26/05/2025 - 08h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 08h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share