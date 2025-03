Fundo Social de Holambra realiza ação especial para homenagear mulheres holambrenses Foto: Prefeitura de Holambra O Fundo Social de Solidariedade de Holambra, em parceria com o... Portal Veloz|Do R7 06/03/2025 - 12h47 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h47 ) twitter

O Fundo Social de Solidariedade de Holambra, em parceria com o Departamento de Promoção Social, promove nesta quinta-feira (6), para celebrar antecipadamente o Dia Internacional da Mulher, uma ação especial para as holambrenses em situação de vulnerabilidade atendidas por programas sociais; integrantes do Grupo Reviver, da Terceira Idade; e do Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho (NAOTT). A programação conta com serviços gratuitos de beleza como manicure, pedicure e cuidados com os cabelos. De acordo com a diretora municipal de Promoção Social, Viviane Furgeri, as 60 mulheres foram comunicadas previamente pelo Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e saiba mais sobre essa linda iniciativa!

