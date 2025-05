Fundo Social de Solidariedade inicia Campanha do Agasalho em Americana Foto: Prefeitura de AmericanaO Fundo Social de Solidariedade de Americana iniciou nesta semana a Campanha... Portal Veloz|Do R7 09/05/2025 - 08h46 (Atualizado em 09/05/2025 - 08h46 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaO Fundo Social de Solidariedade de Americana iniciou nesta semana a Campanha do Agasalho 2025, com o tema “Juntos para Aquecer”, voltada à arrecadação de doações para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ação vai até 31 de julho, com pontos de coleta na sede do Fundo e no Paço Municipal.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre como ajudar nesta importante iniciativa!

