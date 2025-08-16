Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Furacão Erin atinge categoria 5 no Atlântico Norte

Fenômeno meteorológico teve intensificação explosiva e já provoca reflexos no Caribe  O Centro Nacional de...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Fenômeno meteorológico teve intensificação explosiva e já provoca reflexos no Caribe O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) confirmou, na tarde deste sábado (16), que o furacão Erin alcançou a categoria 5, o nível máximo da escala Saffir-Simpson.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre este fenômeno impressionante!

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.