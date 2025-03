Furto de celular em Ótica de Cordeirópolis: Suspeito é detido pela PM O acusado tentou enganar os policiais Na manhã deste sábado (22), uma equipe da Polícia... Portal Veloz|Do R7 22/03/2025 - 19h06 (Atualizado em 22/03/2025 - 19h06 ) twitter

O acusado tentou enganar os policiais Na manhã deste sábado (22), uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada pela proprietária de uma Ótica, localizada na Avenida 7 de Setembro, no centro de Cordeirópolis/SP, após a ocorrência de um furto de celular em sua loja. A vítima informou que havia filmagens do crime, permitindo a identificação do autor.

