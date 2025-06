Furtos recorrentes de equipamentos deixa UBS de Americana sem energia e sem atendimento; vereadora cobra alarmes Foto: Câmara de AmericanaA vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara... Portal Veloz|Do R7 28/06/2025 - 08h35 (Atualizado em 28/06/2025 - 08h35 ) twitter

Foto: Câmara de AmericanaA vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo a instalação de alarmes sonoros na unidade básica de saúde da Vila Mathiensen, com o objetivo de coibir furtos de equipamentos. No documento, a parlamentar explica que conversou com usuários da UBS que relataram furtos recorrentes de aparelhos da unidade, prejudicamento o atendimento. De acordo com a autora, no dia 14 de maio a UBS teve dois equipamentos de ar-condicionado furtados e, na ocasião, o prédio ficou sem energia elétrica, telefonia e internet, impossibilitando o atendimento dos pacientes.

