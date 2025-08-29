Fusca capota após colisão com Corolla no Jardim São Manoel em Limeira
A ocorrência mobilizou equipes de resgate e autoridades de trânsito Um acidente de trânsito envolvendo...
A ocorrência mobilizou equipes de resgate e autoridades de trânsito.
A ocorrência mobilizou equipes de resgate e autoridades de trânsito.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre o acidente e suas consequências.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre o acidente e suas consequências.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: