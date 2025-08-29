Logo R7.com
GAMA recupera carro furtado e detém dois homens após perseguição em Americana

Portal Veloz|Do R7

Foto: GAMANa tarde desta quinta-feira (28), a Guarda Municipal de Americana (GAMA) recuperou um veículo furtado e prendeu dois homens após uma perseguição pelas ruas da cidade.

