GAMA recupera carro furtado e detém dois homens após perseguição em Americana
Foto: GAMANa tarde desta quinta-feira (28), a Guarda Municipal de Americana (GAMA) recuperou um veículo...
Foto: GAMANa tarde desta quinta-feira (28), a Guarda Municipal de Americana (GAMA) recuperou um veículo furtado e prendeu dois homens após uma perseguição pelas ruas da cidade.
Foto: GAMANa tarde desta quinta-feira (28), a Guarda Municipal de Americana (GAMA) recuperou um veículo furtado e prendeu dois homens após uma perseguição pelas ruas da cidade.
Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: