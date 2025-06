Gasto por habitante da Câmara de Limeira é 39,7% menor que média estadual, segundo Mapa das Câmaras Foto: Câmara de LimeiraO gasto por habitante da Câmara Municipal de Limeira é 39,7% menor... Portal Veloz|Do R7 27/06/2025 - 09h37 (Atualizado em 27/06/2025 - 09h37 ) twitter

Foto: Câmara de LimeiraO gasto por habitante da Câmara Municipal de Limeira é 39,7% menor que a média estadual, segundo o Mapa das Câmaras, uma ferramenta do TCESP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). Enquanto o Legislativo limeirense tem uma despesa per capita (por pessoa) de R$ 105,43, no Estado esse número sobe para R$ 174,88. Considerando municípios do mesmo porte, Limeira é a segunda que menos gasta.Para a comparação, levou-se em conta cidades com porte semelhante. Foram contabilizadas 10 cidades com população entre 284.274 e 365.577 habitantes. Limeira está na posição intermediária em termos populacionais, com 300.728 moradores.

