GCM apreende motocicleta irregular e prende jovem por desacato e porte de drogas em Cordeirópolis Ele foi flagrado pela Central de Monitoramento arremessando pedras contra a base e fugindo em... Portal Veloz|Do R7 30/08/2025 - 20h57 (Atualizado em 30/08/2025 - 20h57 )

Ele foi flagrado pela Central de Monitoramento arremessando pedras contra a base e fugindo em seguida. A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cordeirópolis apreendeu uma motocicleta sem condições de trafegabilidade e prendeu o condutor, de 19 anos, por desacato e porte de drogas neste sábado (30).

