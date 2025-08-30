GCM apreende motocicleta irregular e prende jovem por desacato e porte de drogas em Cordeirópolis
Ele foi flagrado pela Central de Monitoramento arremessando pedras contra a base e fugindo em seguida. A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cordeirópolis apreendeu uma motocicleta sem condições de trafegabilidade e prendeu o condutor, de 19 anos, por desacato e porte de drogas neste sábado (30).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!
