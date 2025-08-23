GCM de Cordeirópolis e PM apreendem veículo e drogas em operação no Jardim Eldorado
Foto: GCM de CordeirópolisUma ação conjunta entre a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cordeirópolis e...
Foto: GCM de CordeirópolisUma ação conjunta entre a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cordeirópolis e a Polícia Militar resultou, na tarde desta sexta-feira (22), na apreensão de um veículo e entorpecentes no Jardim Eldorado, em mais uma ofensiva contra o tráfico de drogas.
Foto: GCM de CordeirópolisUma ação conjunta entre a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cordeirópolis e a Polícia Militar resultou, na tarde desta sexta-feira (22), na apreensão de um veículo e entorpecentes no Jardim Eldorado, em mais uma ofensiva contra o tráfico de drogas.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: