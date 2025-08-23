GCM de Cordeirópolis e PM apreendem veículo e drogas em operação no Jardim Eldorado Foto: GCM de CordeirópolisUma ação conjunta entre a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cordeirópolis e... Portal Veloz|Do R7 23/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 23/08/2025 - 08h18 ) twitter

Portal Veloz

Foto: GCM de CordeirópolisUma ação conjunta entre a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cordeirópolis e a Polícia Militar resultou, na tarde desta sexta-feira (22), na apreensão de um veículo e entorpecentes no Jardim Eldorado, em mais uma ofensiva contra o tráfico de drogas.

