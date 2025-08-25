GCM de Cordeirópolis prende homem por violência doméstica no Jardim Bela Vista
Foto: GCM de CordeirópolisA mulher manifestou interesse em representar criminalmente contra o agressor
A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cordeirópolis prendeu em flagrante um homem suspeito de violência doméstica na tarde deste sábado (23), no bairro Jardim Bela Vista. A ocorrência foi registrada por volta das 12h50, após vizinhos denunciarem gritos de socorro vindos de uma residência localizada na Avenida Carlos Espanhol.
Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
