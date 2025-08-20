GCM de Limeira apreende 12 quilos de maconha em riacho no bairro dos Pires
Droga foi localizada boiando em saco plástico; nenhum suspeito foi preso Na tarde desta quarta-feira...
Droga foi localizada boiando em saco plástico; nenhum suspeito foi preso Na tarde desta quarta-feira (20), a equipe ROMU da Guarda Civil Municipal (GCM) de Limeira, composta pelos guardas Battistel, Dias e Castro Silva, apreendeu cerca de 12 quilos de maconha em um riacho no bairro dos Pires, área rural da cidade.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre essa apreensão e a importância das denúncias anônimas no combate ao tráfico.
