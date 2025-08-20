GCM de Limeira apreende 12 quilos de maconha em riacho no bairro dos Pires Droga foi localizada boiando em saco plástico; nenhum suspeito foi preso Na tarde desta quarta-feira... Portal Veloz|Do R7 20/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 20/08/2025 - 19h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Droga foi localizada boiando em saco plástico; nenhum suspeito foi preso Na tarde desta quarta-feira (20), a equipe ROMU da Guarda Civil Municipal (GCM) de Limeira, composta pelos guardas Battistel, Dias e Castro Silva, apreendeu cerca de 12 quilos de maconha em um riacho no bairro dos Pires, área rural da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre essa apreensão e a importância das denúncias anônimas no combate ao tráfico.

Leia Mais em Portal Veloz:

Dólar recua a R$ 5,47 após tensões com Lei Magnitsky; bolsa tem leve recuperação

GCM flagra casal traficando drogas no Jardim Cavinato

Cavalo é mutilado e morto em Bananal após ser forçado a percorrer 15 km