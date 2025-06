GCM de Limeira autua veículo com escapamento irregular no Centro da cidade A aferição do barulho foi realizada com uso de decibelímetro, que apontou 102,5 decibéis Na... Portal Veloz|Do R7 26/06/2025 - 20h17 (Atualizado em 26/06/2025 - 20h17 ) twitter

A aferição do barulho foi realizada com uso de decibelímetro, que apontou 102,5 decibéis, valor acima do permitido pela legislação municipal. Na madrugada desta quarta-feira (26), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Limeira realizou uma autuação por perturbação do sossego nas proximidades de um Tchay, que estava em pleno funcionamento. Durante patrulhamento preventivo no Centro da cidade, os agentes Ruy e Alexandre S. flagraram um automóvel BMW 328i, de cor branca, circulando com o escapamento adulterado e emitindo ruído excessivamente alto.

