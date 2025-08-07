GCM de Limeira realiza operação de bloqueio no bairro Campo Belo para reforçar segurança
Além disso, a operação incluiu outras medidas preventivas de segurança, visando proteger a população local...
Na tarde desta quinta-feira (07), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Limeira promoveu uma operação de bloqueio no bairro Campo Belo. A ação mobilizou diversas viaturas e agentes, que se posicionaram em pontos estratégicos da região para intensificar a fiscalização.
