Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

GCM de Limeira realiza operação de bloqueio no bairro Campo Belo para reforçar segurança

Além disso, a operação incluiu outras medidas preventivas de segurança, visando proteger a população local...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Na tarde desta quinta-feira (07), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Limeira promoveu uma operação de bloqueio no bairro Campo Belo. A ação mobilizou diversas viaturas e agentes, que se posicionaram em pontos estratégicos da região para intensificar a fiscalização.

Para mais detalhes sobre essa importante ação de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.