GCM de Limeira realiza operação de bloqueio no bairro Campo Belo para reforçar segurança Além disso, a operação incluiu outras medidas preventivas de segurança, visando proteger a população local... Portal Veloz|Do R7 07/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 19h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Na tarde desta quinta-feira (07), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Limeira promoveu uma operação de bloqueio no bairro Campo Belo. A ação mobilizou diversas viaturas e agentes, que se posicionaram em pontos estratégicos da região para intensificar a fiscalização.

Para mais detalhes sobre essa importante ação de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Campinas recebe a Mostra Japão com cultura, gastronomia e atrações na Arautos da Paz

Fiscalização estadual apura gestão de unidades de saúde em Piracicaba

Blindado da PM não consegue impedir multidão de saquear carga de carne no Complexo da Pedreira