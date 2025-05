GCM de Limeira recolhe motocicleta com escapamento irregular no Jardim Marajoara A medição do ruído atingiu 114,5 decibéis, valor muito acima do permitido pelas normas de... Portal Veloz|Do R7 10/05/2025 - 21h06 (Atualizado em 10/05/2025 - 21h06 ) twitter

A medição do ruído atingiu 114,5 decibéis, valor muito acima do permitido pelas normas de trânsito. Durante patrulhamento no Jardim Marajoara, em Limeira, agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) recolheram uma motocicleta de alta cilindrada após constatarem perturbação do sossego público. O caso aconteceu na Avenida Pedro Perissotto, onde moradores já haviam feito diversas reclamações sobre o barulho excessivo causado pelo veículo.

