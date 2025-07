GCM de Limeira reforça alerta sobre os riscos do cerol Neste período de férias, a GCM intensifica os patrulhamentos nos bairros A Secretaria de Segurança... Portal Veloz|Do R7 10/07/2025 - 22h37 (Atualizado em 10/07/2025 - 22h37 ) twitter

Neste período de férias, a GCM intensifica os patrulhamentos nos bairros. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil de Limeira reforça o alerta à população sobre os perigos do uso do cerol — mistura de cola com vidro moído — e da linha chilena. Essas substâncias, aplicadas em linhas de pipas, podem causar ferimentos graves e até fatais, especialmente a ciclistas, motociclistas e pedestres.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro dos riscos e das orientações da GCM!

