GCM de Limeira reforça patrulhamento em cemitérios e detém homens por furto de vasos de bronze

Foto: GCM/DivulgaçãoA Guarda Civil Municipal (GCM) de Limeira prendeu dois homens suspeitos de furto no Cemitério Saudades, na Rua Alberto Ferreira, durante a madrugada desta quarta-feira (3). A ação faz parte do reforço no patrulhamento dos cemitérios da cidade para coibir crimes dessa natureza.

