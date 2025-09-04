GCM de Limeira reforça patrulhamento em cemitérios e detém homens por furto de vasos de bronze Foto: GCM/DivulgaçãoA Guarda Civil Municipal (GCM) de Limeira prendeu dois homens suspeitos de furto no... Portal Veloz|Do R7 04/09/2025 - 11h17 (Atualizado em 04/09/2025 - 11h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: GCM/DivulgaçãoA Guarda Civil Municipal (GCM) de Limeira prendeu dois homens suspeitos de furto no Cemitério Saudades, na Rua Alberto Ferreira, durante a madrugada desta quarta-feira (3). A ação faz parte do reforço no patrulhamento dos cemitérios da cidade para coibir crimes dessa natureza.

Para mais detalhes sobre essa ação da GCM, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Com novo Sebrae Móvel, ação em Limeira reúne atendimentos, oficinas e oportunidades de negócios

Giorgio Armani, estilista e ícone da moda, morre aos 91 anos

Ação conjunta entre Cordeirópolis e Jundiaí resulta na prisão de envolvido no golpe do benzimento e em furtos contra idosos