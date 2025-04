GCM de Sorocaba apreende 323 porções de drogas e veículo suspeito no bairro João Romão Foto: Prefeitura de SorocabaA Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba, durante patrulhamento preventivo pelo bairro... Portal Veloz|Do R7 14/04/2025 - 08h05 (Atualizado em 14/04/2025 - 08h05 ) twitter

Foto: Prefeitura de SorocabaA Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba, durante patrulhamento preventivo pelo bairro João Romão, na Zona Leste da cidade, apreendeu 323 porções de drogas e um veículo suspeito. O caso aconteceu por volta das 9h30 de sábado (12). Na Rua Odorico Rodrigues de Oliveira, os guardas notaram um veículo Corolla prata parado sobre a calçada, com a porta do motorista aberta. Dentro havia um homem que, ao notar a chegada da viatura, desceu do veículo e correu com uma sacola plástica na mão, que caiu ao chão. Ele continuou a fuga e entrou em uma área de mata, não sendo localizado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre essa apreensão significativa.

