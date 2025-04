GCM de Sorocaba apreende mais de 220 porções de drogas no Parque São Bento Foto: Prefeitura de SorocabaA Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba apreendeu, às 23h30 de terça-feira... Portal Veloz|Do R7 16/04/2025 - 11h47 (Atualizado em 16/04/2025 - 11h47 ) twitter

Foto: Prefeitura de SorocabaA Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba apreendeu, às 23h30 de terça-feira (15), 222 porções de drogas no Parque São Bento, Zona Norte da cidade, durante patrulhamento preventivo nas proximidades dos Centros de Educação Infantil (CEI) 28 e 81. Na Rua Libório Monaldo Stilitano, a equipe da Ronda Municipal (Romu) avistou um suspeito sentado sobre o muro de uma das escolas. Ao notar a aproximação da viatura, o homem saltou, deixou cair uma sacola plástica e fugiu em meio a um parque ali existente, não sendo localizado. Dentro da sacola havia 97 porções de cocaína, 95 de crack, 23 de maconha, duas de K9 e cinco de ecstasy. Os entorpecentes foram recolhidos e apresentados no Plantão da Polícia Civil, para registro da ocorrência e perícia no material.

Saiba mais sobre essa apreensão e seus desdobramentos no Portal Veloz.

