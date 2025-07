GCM de Sorocaba apreende mais de mil porções de drogas no Parque São Bento Foto: Prefeitura de SorocabaA Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba apreendeu, às 7h47 da manhã... Portal Veloz|Do R7 21/07/2025 - 12h19 (Atualizado em 21/07/2025 - 12h19 ) twitter

Foto: Prefeitura de SorocabaA Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba apreendeu, às 7h47 da manhã deste sábado (19), 1.762 porções de drogas no Parque São Bento, Zona Norte da cidade, durante patrulhamento preventivo nas proximidades do Centro de Educação Infantil (CEI) 140. Na Rua Alcino Oliveira Rosa, a equipe da GCM avistou um dois suspeitos abaixados em atitude suspeita. Ao notarem a aproximação da viatura, os homens correram deixando uma sacola plástica e fugiram sentido a uma área de mata, não sendo localizados. Dentro da sacola havia 1.099 porções de cocaína, 267 de crack, 46 de haxixe, 188 de skunk e 162 de maconha. Os entorpecentes foram recolhidos e apresentados no Plantão da Polícia Civil, para registro da ocorrência e perícia no material.

