GCM de Sorocaba detém tutor de cães por maus-tratos no Retiro São João Foto: Prefeitura de SorocabaEm atendimento a uma denúncia, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba... Portal Veloz|Do R7 12/05/2025 - 12h27 (Atualizado em 12/05/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SorocabaEm atendimento a uma denúncia, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba foi, no último sábado (10), até o bairro Retiro São João para verificar a condição de dois cães da raça pitbull, que estariam sofrendo maus-tratos por seu tutor. Nos fundos do imóvel, em uma área de mata, a GCM localizou um homem que, num primeiro momento, alegou que os cães pertenceriam a uma outra pessoa, passando, inclusive, o contato dela via celular.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!

Leia Mais em Portal Veloz:

Com safra de laranja em alta, SP reforça ações para fortalecer a citricultura

Vestibular da Unicamp: abertas as inscrições para pedidos de isenção da taxa

Polícia Municipal de Sumaré ministra curso de combate com tonfa para aspirantes de Cosmópolis