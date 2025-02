GCM de Sumaré prende suspeito por tráfico de drogas no Residencial Bordon A ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) da GCM (Guarda Civil Municipal) de Sumaré prendeu na última... Portal Veloz|Do R7 21/02/2025 - 11h28 (Atualizado em 21/02/2025 - 11h28 ) twitter

A ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) da GCM (Guarda Civil Municipal) de Sumaré prendeu na última terça-feira (18) um indivíduo suspeito por tráfico de entorpecentes no Residencial Bordon, região do Picerno. Durante patrulhamento pelo bairro, a equipe avistou o homem com atitude suspeita e pendurando uma sacola em um muro de um terreno vazio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre a prisão e a operação da GCM.

