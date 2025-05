GCM encerra festa clandestina com mais de 80 adolescentes em Limeira De acordo com a GCM, uma espécie de roleta era utilizada pelos jovens em diversas... Portal Veloz|Do R7 28/05/2025 - 22h55 (Atualizado em 28/05/2025 - 22h55 ) twitter

Portal Veloz

Uma denúncia de perturbação do sossego levou agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) até uma festa clandestina realizada no Jardim São Luís, em Limeira, na noite do último fim de semana. No local, os guardas encontraram mais de 80 adolescentes, todos menores de idade, consumindo bebidas alcoólicas. Também foram encontrados entorpecentes e houve relatos de atividade sexual ocorrendo em um dos banheiros do imóvel.

Saiba mais sobre essa situação alarmante e as ações da GCM consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

